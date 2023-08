Reprodução/Instagram - 28.08.2023 MC Mirella mostrou a barriga de quase 6 meses de gestação

MC Mirella aproveitou um momento de descanso ao lado de Dynho Alves, para mostrar o tamanho da barriga com quase seis meses de gestação. Ela está grávida de sua primeira filha, Serena, fruto do relacionamento com o cantor.

"Meu Deus do céu! Dá pra ver direitinho aqui, ó. Gente, o que é isso? To chocada", disse Mirella, enquanto falava com a filha e notava a movimentação dentro da barriga.

Recentemente, a cantora dividiu opiniões ao aparecer dançando funk durante a festa de aniversário, enquanto usava um vestido colado com estampa de oncinha. "A MC Mirella dançando com essa roupa grávida, meu Deus, tem que ter coragem", criticou uma. "Gente, gravidez não é luto, pelo contrário, é vida. Uma vida que vem acrescentar na nossa", respondeu outra.