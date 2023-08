Reprodução/Instagram Luísa Sonza anuncia parceria com Demi Lovato em 'Penhasco 2'

Veio aí! Nesta terça-feira (29), Luísa Sonza confirmou a parceria musical com ninguém menos que Demi Lovato. As cantoras se juntam na música 'Penhasco2', no álbum Escândalo Íntimo da brasileira.





Após muito rumores dos fãs, a loira revelou que a artista internacional vai fazer parte do seu novo disco, que será lançado às 21h de hoje.





Vale lembrar que a primeira música, Penhasco, relata o término do casamento de Luísa Sonza e Whindersson Nunes. Na época, a canção gerou discussão na web.

Em poucos minutos após o anúncio, o nome de Demi entrou para os assuntos mais comentados do Twitter. Inclusive, os internautas acreditam em uma participação especial de Demi no show de Luísa Sonza no The Town . As duas se apresentam no festival, Demi no dia 2 de setembro e Luísa no dia 3.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

confirmado luisa com demi lovato no palco do the town sabado https://t.co/PtOUj9LcD1 — macaco cidadão (@satannprayer) August 29, 2023





PENHASCO 2 FEAT DEMI LOVATO MDS ELAS VÃO EMOCIONAR DMS — laur!n (@laurofrag) August 29, 2023





Chorei horrores em stone cold, me acabei de soluçar em penhasco IMAGINA PENHASCO 2 COM LUÍSA E DEMI LOVATO



QUE LOUCURA É ESSA LUÍSA SONZA pic.twitter.com/6LrUbXSxWn — rafa traumatizada (@shhconfident) August 29, 2023





voces tem noção que tipo, uma guria de tuparendi gravou uma música com a demi lovato???!!! tipo meu deus luisa você é muito foda pic.twitter.com/3pgg90YiLi — João W.o🕷️ (@JooWo4) August 29, 2023