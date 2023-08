Reprodução/Instagram Filho de Ivete Sangalo esbanja simpatia ao postar foto com fã

Marcelo Sangalo deu um show de simpatia ao dividir uma foto com um fã através da própria rede social. O filho de Ivete Sangalo explico o motivo do clique e encantou.

O jovem encontrou com o fã em um elevador e o ajudou a registrar o momento.





"Para o parceiro que me viu no elevador e não tava com o celular para tirar a foto", escreveu ele na legenda da publicação.

Discreto, Marcelo é fruto do casamento de Ivete Sangalo e Daniel Cady. Eles também são pais de Marina e Helena.

