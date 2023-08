Reprodução / Instagram MC Gui desafia Nego do Borel a luta de boxe

MC Gui desafiou Nego do Borel a uma luta de boxe, no último domingo (27). O funkeiro escolheu o adversário após assistir o nocaute que Dynho Alves levou de MC Livinho.

“Se você for homem o suficiente, coisa que você nunca foi porque já 'ramelou' comigo, vem. Vem que eu vou quebrar a sua cara num soco. Pode vir, seu 'bundão'. Você não vai aceitar porque é 'bundão’”, disse Gui nos Stories do MC Ryan.

Nego do Borel não perdeu a oportunidade de responder. "MC Gui, tu quer mídia, né? Deve estar esquecido, não sai em nada. Aí quer ficar falando meu nome pra aparecer. Quer lutar, tirar suas diferenças comigo falando que eu não sou homem? Então vem, aqui é osso duro também, pau no gato sem massagem. Pode vir", começou dizendo.

Em seguida, o cantor revelou que a mãe e a família pediram para que ele não cedesse às provocações do funkeiro. "Você fica falando besteirinha, dando a entender que eu vacilei com os outros. Na Fazenda, eu tava lá no programa, várias 'paradas' envolvidas, eu fiz por menos. Agora aqui fora, esquece meu nome. Você é um otário", falou Borel.

No fim, Nego do Borel aceitou o desafio e prometeu nocautear o adversário já no primeiro round. Ele tem compartilhado com os seguidores os detalhes da preparação para a luta.

"Vamos trabalhar muito pra gente arrebentar a cara desse otário", finalizou, relembrando do episódio em que MC Gui foi flagrado traindo a ex-noiva em um motel.