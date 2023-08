Reprodução/Instagram Miguel Falabella

Miguel Falabella voltou ao trabalho no fim de semana após passar mal no palco no Teatro Villa Lobos, em São Paulo, na noite da última sexta-feira (25). O episódio aconteceu durante uma apresentação do espetáculo Kiss me, Kate.

O ator tranquilizou os fãs com um vídeo no sábado (26) . "Na sexta, eu realmente passei mal durante o espetáculo. Estava com febre e forcei a barra de fazer. Não devia ter feito. Tive uma queda de pressão logo no início do show, mas já estou bem e já fui medicado. Está tudo 100%. Kiss me, Kate continua no Teatro Villa Lobos", disse o ator de 66 anos.

Depois, ele voltou ao palcos e ainda recebeu amigos nos bastidores da peça, onde contracena com nomes como Alessandra Verney e Fafy Siqueira. "E no fim da primeira sessão, hoje, recebemos o amor de amigos de toda uma vida", escreveu ele na legenda de uma foto com Karin Hils, Jô Santana e Lucas Wickhaus, que foram prestigiá-lo.













No domingo (27), Falabella usou as redes sociais para manifestar seu carinho pela recuperação de Faustão, que passou por um transplante de coração.