Reprodução / Instagram Tata Werneck falou no Instagram sobre a festa de 40 anos

Apesar de ter completado 40 anos no dia 11 de agosto, Tata Werneck fez uma grande festa ontem (27), em sua casa, no Rio de Janeiro. Os convidados curtiram os shows do É O Tchan e da Sandy.

Na manhã desta segunda-feira (28), a atriz elogiou a festa pelos Stories do Instagram. "Ontem, foi um dos dias mais maravilhosos da minha vida, a melhor festa da minha vida até hoje."

Ainda com a maquiagem da celebração, Tata agradeceu a todos pela presença e disse só ter chamado os amigos (sem acompanhantes desconhecidos) para a festa. "Todo mundo que eu amo, meus amigos do maternal. Meus amigos vieram de carro, de São Paulo. São meus amigos de tantos anos", falou.