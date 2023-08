Reprodução - 28.08.2023 Estrela de 'Barbie', Margot Robbie comprou mansão na Austrália

A atriz Margot Robbie, que interpreta a protagonista de "Barbie", pagou US$ 8 milhões, cerca de R$ 39 milhões, por uma mansão na cidade australiana de Kingscliff. A compra vem depois do longa da boneca estrear com sucesso nos cinemas e ter recordes de bilheteria.



O imóvel comprado pela atriz tem seis quartos, cinco banheiros, design mediterrâneo, piscina interna, um deck com cozinha e forno a lenha e fica a 800 km de Sydney. O que mais chama atenção é a vista da mansão para o Oceano Pacífico.

Reprodução - 28.08.2023 Piscina em mansão de Margot Robbie na Austrália

A compra vem depois da notícia que Margot recebeu US$ 50 milhões (R$ 243,6 milhões) de salário pelo papel de Barbie, além de um bônus pela bilheteria de mais de US$ 1 bilhão (R$ 4,87 bilhões).

Antes de Margot comprar a mansão, ela e o marido, o produtor Tom Ackerley, foram vistos olhando imóveis para compra em Byron Bay, região que serve de moradia para vários famosos australianos, como Chris Hemsworth, intérprete do herói Thor, da Marvel. Porém, no final, Robbie acabou priorizando outra cidade.