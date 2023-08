Reprodução Instagram - 28.08.2023 Lívia Andrade em Ibiza

Apresentadora do quadro “O Brasileiro Precisa Ser Estudado”, da atração dominical “Domingão com Huck”, Lívia Andrade , de 40 anos, está de férias. Nesta segunda-feira (28), ela surpreendeu os seguidores do Instagram ao compartilhar um álbum de fotos em Ibiza, Espanha.



“Não se dorme na Europa”, escreveu ela na legenda da publicação, que conta com 10 fotos dos momentos que ela tem vivenciado na expedição. De biquíni roxo, ela, que antes viajava pelos Estados Unidos, publicou fotos renovando o bronzeado no verão europeu.



Além das fotos de biquíni, Livia aproveitou para compartilhar alguns dos pratos culinários e bebidas da região espanhola. Outros momentos publicados por ela no álbum de fotos foram as paisagens naturais de Ibiza, com destaque para as praias das Ilhas Baleares.



Vista aos domingos no “Domingão com Huck”, programa dominical da Rede Globo, a apresentadora ficou conhecida nos meios televisivos pela trajetória que fez no canal concorrente: SBT. Na emissora de Silvio Santos, Lívia passou pelo “Jogo dos Pontinhos” - quadro do “Programa Silvio Santos” -, “Fofocalizando” e também já atuou na novela “Carrossel” (2012).

Veja o álbum de fotos completo: