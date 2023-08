Reprodução/Instagram 'Observações médicas não são as melhores', diz Suzuki sobre Rico Tavares

Nesta segunda-feira (28), Danni Suzuki desabafou nas redes sociais sobre o estado de saúde do maquiador das famosas, Rico Tavares. O profissional estava desaparecido desde terça-feira (22) e foi encontrado na noite da quinta-feira (24) no Hospital Estadual Alberto Torres, de São Gonçalo.

A atriz atualizou o quadro do amigo e afirmou que ele não teve melhoras. "Um dia após o outro. As observações médicas não são as melhores. É muito difícil entender isso tudo. Voltei pra casa ontem pra tomar um longo banho e desabei em mil pedaços. Me falta o ar de tanta dor que sinto de ter meu irmão assim", disse.





"Meu olho hoje nem abre de tao inchado e do dele tambem não. A falta de compreensão é esmagadora e a agústia da espera é sufocante. Cancelei meus trabalhos, estou em cima das provas da pós, tá tudo no ar. Estasiada sem respostas e vendo o relogio girar. Escuto na minha cabeça todo tempo ele me chamar", seguiu.

Danni lamentou o momento difícil que está passando ao ver o amigo desse jeito. "O telefone não para de chegar mensagens e me doi nao ter novidades. Estou aberta ao que Deus decidir mas estou fervorosa fazendo minhas negociações com Ele. Dilascerada por dentro mas firme como um samurai na batalha. Entro sorrindo naquele hospital gelado e sem janelas. Mas Jesus sabe o que posso sustentar".

E mais uma vez, ela pediu por mensagens gravadas de amigos de Rico. "Preciso das orações de todos, o quarto vibra quando aperto os audios pro Ricardinho ouvir. Somos um exercito ali, medicos, tecnicos , enfermeiras, amigos, familia e até quem ainda não conhecemos. Continuaremos firmes", concluiu.

