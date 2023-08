Reprodução/Instagram Mel Maia reata namoro com MC Daniel: 'Imagina a cria'

Após muitos rumores, Mel Maia confirmou o retorno do namoro com MC Daniel ao publicar fotos inéditas nas redes sociais nesta segunda-feira (7).

Aproveitando as férias juntos nos Estados Unidos, o casal posou com roupas combinando e para anunciar a volta.





"Imagina a cria? Não dá, a gente não se desgruda", declarou a atriz na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores comemoraram a reconciliação dos dois. "Meus pais, amo vocês demais! Torcendo sempre pela felicidade de vocês", disse uma; "Amo! Mantenha seu relacionamento mais no off, infelizmente as pessoas invejam vocês", alertou outra; "Voltaram ou nunca se deixaram?", brincou um terceiro.

