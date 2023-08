Reprodução MC Livinho nocauteia Dynho Alves em luta por cinturão; web reage

Na noite de sábado (26), aconteceu a terceira edição do FMS, o Fight Music Show, e contou com o duelo entre MC Livinho e Dynho Alves.

Livinho saiu como o grande vencedor da noite após nocautear o rival. O duelo gerou muitos comentários nas redes sociais e o nome do vencedor entrou nos assuntos mais comentados do Twitter.





O confronto entre eles foi para conquistar o cinturão dos influenciadores, que pertencia a Dynho, porém, em sua primeira luta, o funkeiro garantiu o título.

