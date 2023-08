Reprodução Cantor do Haikaiss agride estudante com socos durante show

O cantor Spinardi, do grupo de rap Haikaiss, agrediu com socos um estudante durante um show em uma festa universitária em São Carlos, interior de São Paulo.

O artista teria se irritado com o jovem, que estaria mostrando o dedo do meio no meio da apresentação da banda.





Nas redes sociais, o vídeo viralizou e colocou o nome do grupo nos assuntos mais comentados do Twitter.

Spinardi teria pedido para o rapaz subir ao palco e após trocaram poucas palavras, ele partiu para cima. Outros integrantes da banda e equipe tiveram que separá-los.

🚨ATENÇÃO: Fã sobe no palco do Haikaiss e leva soco na cara do integrante Spinardi. pic.twitter.com/ZogkSiMdz9 — CHOQUEI (@choquei) August 26, 2023