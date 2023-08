Reprodução/Instagram Jade Picon marca presença em evento duas semanas após cirurgia plástica

Jade Picon marcou presença no Baile do BB, em São Paulo, duas semanas após a cirurgia de implante de silicone. O procedimento foi realizado no dia 10 de agosto.



Com um vestido longo recortado, a influenciadora exibiu o resultado da operação. De acordo com ela, a cirurgia foi feita apenas para ela recuperar o volume que tinha antes de iniciar a rotina pesada de exercícios.





No perfil do Instagram, a atriz de Travessia compartilhou um vídeo esbanjando o look escolhido para o evento e arrancou elogios dos seguidores.

"Que isso jade, quando a gente acha que não tem mais como melhorar, você vem e esfrega essa beleza toda na nossa cara", disse Hariany Almeida; "Já voltou colocando o silicone pra jogo", brincou um seguidor; "Ficou belíssima", declarou um terceiro.

