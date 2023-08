Reprodução GloboNews erra e música de MC Marcinho toca durante assunto político

O estado de saúde MC Marcinho dominou os assunto da tarde desta sexta-feira (25) após sites divulgarem que o cantor havia morrido. Durante a cobertura política da GloboNews, os apresentadores foram pegos de surpresa ao tocar a música "Glomurosa" do funkeiro. A situação aconteceu devido um erro técnico.

As apresentadoras Julia Duailibi, Ana Flor e o repórter Erick Rianelli se surpreenderam durante a conversa sobre a relação do Brasil com a Argentina. Devido um erro técnico, a música "Glamurosa" roubou os holofotes.

Os jornalistas reagiram de bom humor, dando risada com a música. Nas redes sociais, a situação não passou despercebida.

"Bonner tropeçou no fio", brincou uma usuária do Twitter. "Hoje um estagiário levou esporro", imaginou outro.

🚨TV: GloboNews erra e toca música de MC Marcinho durante matéria política.



Há pouco o jornal O Dia publicou a morte do funkeiro, mas a informação foi desmentida em seguida pela assessoria. pic.twitter.com/UiQR9BM9pL — CHOQUEI (@choquei) August 25, 2023