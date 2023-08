Reprodução/Instagram Gkay compra casa milionária em Orlando; saiba valor

Gkay comprou uma mansão em Orlando, nos Estados Unidos, no mesmo condomínio onde Bruna Marquezine e Larissa Manoela já tiveram casa.

O imóvel, localizado no ChampionsGate, custou US$ 1.2 milhão (cerca de R$ 5.9 milhões), segundo o Notícias da TV. A influenciadora revelou que fará uma das edições da Farofa da Gkay no local.





A corretora de imóveis Juliana Fernandes, conhecida como Juju de Casa, compartilhou um vídeo ao lado da humorista mostrando a casa, que conta com cômodos temáticos.

"Eu quero essa parte aqui de baixo, bem chique, que eu gosto, e a parte de cima a gente dá uma brincada com os quartos", disse Gkay.

"Quanto mais quartos, maior a rentabilidade. Quem mais aluga casa é o americano, e ele não é como o brasileiro. O brasileiro gosta de viajar só em família, quatro ou cinco pessoas. O americano vem em [grupos de] 20. Eles se unem entre os amigos, então as casas têm que ter de nove quartos pra cima", explicou a profissional.

