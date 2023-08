Reprodução/ Instagram Ramiro de Terra e Paixão faz 'cavalinho' para levar Kelvin: 'Pecados'

Amaury Lorenzo e Diego Martins, que interpertram Ramiro e Kelvin em "Terra e Paixão", mostram que são amigos fora do set. Na noite desta quinta-feira (24), Amaury deu uma carona de 'cavalinho' para o amigo na volta das gravações de cenas da novela e brincou com a situação nas redes sociais.



"Não é cena não, gente. A gente saiu do set e ele me falou: 'Me carrega, aí!' E eu estou carregando todos os meus pecados nas costas", disse Amaury. Diego respondeu: "Eu estou de salto! Está super quente, amigo! Andar de salto nesse calor...".



Amaury ainda brincou: "Eu coloco ele a salvo, e depois ele fica dizendo: 'O Amaury não foi ao meu show!', 'o Amaury isso, aquilo'. Eu sou um herói na vida dele, só ele não percebe".



Na trama, Ramiro e Kelvin vivem um affair 'proibido'.