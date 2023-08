Reprodução/Instagram Britney Spears precisou levar pontos na cabeça após briga com Sam Asghari

Uma das brigas de Britney Spears e Sam Asghari acabou com a cantora no hospital. De acordo com o criador do TMZ, Harvey Levin, que assina o especial Britney Spears: Divorce & Despair, o ex-casal teve uma discussão acalorada em Londres e não terminou bem.

Levin contou que o casal "estava brigando em um quarto de hotel e a situação ficou tão ruim que ela tropeçou e bateu na mesa de centro, abrindo a cabeça. Ela precisou de pontos".





Segundo o produtor executivo Charles Latibeaudiere, a suposta "volatilidade" da artista se tornou "demais" para o personal trainer "aceitar", assim, ele foi ao tribunal para terminar o casamento.

Anteriormente, o TMZ noticiou que Sam suspeitava que Britney o estava traindo com um membro da equipe e também que ela o atacou fisicamente durante o sono, o deixando com o olho roxo. Fontes negaram os rumores.

