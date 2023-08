Reprodução Assessoria nega morte de MC Marcinho: 'Ainda com vida'

A assessoria de MC Marcinho negou a morte do cantor nesta sexta-feira (25). Através das redes sociais, a equipe atualizou o estado de saúde dele.

"MC Marcinho segue em estado gravíssimo, mas ainda com vida", disseram.





Eles ainda pediram pelo carinho do público. "Contamos com as orações de todos! Que seja feita a vontade de Deus".

Marcinho está internado há quase dois meses e sofreu uma piora na saúde nas últimas 24 horas. O artista contraiu uma infecção generalizada e estava no aguardo de um transplante de coração e doação de sangue.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Reprodução/Instagram Assessoria nega morte de MC Marcinho