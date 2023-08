Reprodução/Instagram Fonte entrega reação de Gisele Bündchen com o affair de Tom Brady e Irina Shayk

Após o fim do casamento com Gisele Bündchen, Tom Brady ingressou em um relacionamento com Irina Shayk. O casal já foi clicado junto algumas vezes, porém, preferem manter tudo privado.

Mesmo sem ser um romance sério, uma fonte afirmou ao Entertainment Tonight que "Tom se sente atraído por Irina e ela gosta muito dele".





Já a ex-esposa "não está pensando no que Tom está fazendo em sua vida amorosa. Em vez disso, ela está focada em seus filhos, na co-parentalidade e na manutenção um bom ambiente para todos", contou a fonte.

A prioridade da brasileira é garantir o amor e o cuidado dos filhos, Vivian e Benjamin. "Ela quer dar um exemplo positivo para eles", disse.

