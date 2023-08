Reprodução Filha de MC Marcinho entrou em pânico após rumores da morte do pai

A jovem Marcelly Garcia, filha de MC Marcinho, desabafou nas redes sociais após rumores da morte do cantor dominar a tarde desta sexta-feira (25). A herdeira diz ter ficado em estado de pânico achando que teria perdido o pai. A assessoria do cantor afirmou que ele está vivo, internado em estado grave.

Nos Stories do Instagram, Marcelly Garcia criticou sites e perfis que chegaram a noticiar a suposta morte de MC Marcinho.

"MEU PAI NÃO MORREU! ELE CONTINUA LUTANDO! Espero que a @choquei e @metropoles estejam felizes de espalhar fake news por aí e de me deixar num estado de pânico achando que perdi meu pai, recebendo milhares de mensagens de pêsames, sendo que meu pai está VIVO! Estou ainda tentando voltar do susto que tomei, totalmente sem consideração alguma com os familiares", desabafou.

Conhecido como príncipe do funk dos anos 90, MC Marcinho está internado há quase dois meses devido a complicações de uma cardiopatia. O cantor chegou a entrar na espera por um transplante de coração, mas deixou a lista após o agravamento do quadro clínico.

Nos últimos dias, o estado de saúde do cantor piorou e Mauro Garcia, irmão dele, chegou apontar que só um milagre para MC Marcinho se recuperar. O músico apresentou quadro de infecção generalizada em boletins recentes.

Nesta sexta, a assessoria de MC Marcinho enfatizou que o cantor segue vivo, internado em estado grave e lutando para se recuperar. A equipe e os familiares estão promovendo corrente de oração pela melhora dele.