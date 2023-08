Divulgação The Town anuncia novas apresentações; saiba mais

A primeira edição do The Town está chegando! E nesta semana o festival anunciou novos nomes na programação.

O cantor Vitor Kley vai subir ao palco de forma inédita com os Detonautas no palco The One. Jeniffer Nascimento também entrou para o time e se apresenta com Paula Lima e da São Paulo Big Band no São Paulo Square.





Com o iG, você compra pacotes com ingressos e transfer para o The Town e ainda ganha 5% de desconto. Saiba mais !

Já a cantora Pitty conta com a participação especial da Nova Orquestra, no palco Skyline.

The Town acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos,em São Paulo.

Os ingressos para o festival estão à venda, porém, algumas datas já estão esgotadas. A programação conta com shows de Bruno Mars, Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters, e artistas brasileiros como Ludmilla, Luísa Sonza e IZA.

