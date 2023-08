Reprodução Tays Reis se revolta com mulher que ridicularizou a filha: 'Mal amada'

A cantora e influenciadora Tays Reis se revoltou nesta quinta-feira (24) após notar um comentário ridicularizando a filha Pietra, de 1 ano. No Instagram, a ex-peoa de "A Fazenda" detonou a internauta que falou mal da filha, que é fruto do relacionamento com Biel.

Na rede social, uma mulher desconhecida teria comentado: "Essa criança parece que tem algum problema, Deus que me perdoe, mas parece que tem demência".

Tays Reis notou o ataque da internauta e desabafou. "Eu fico besta, como é que as pessoas colocam frases de Deus no perfil e é o próprio encomendado do capeta? Cara, como que pode? A pessoa perdeu o tempo dela indo numa foto de uma criança e comentar isso?", se indignou.

A influenciadora ainda exibiu que no perfil da mulher há dizeres religiosos. "Buscai o Reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas", está em destaque.

"Como diz Jojo [Todynho], tem gente que merece que a gente usa o réu primário da gente porque tem coisas que a justiça não resolve e a nossa mão resolve. Isso aqui, o que estou falando é como mãe, você que é mãe vai me entender. Ô mulher, se eu te visse na minha frente aqui, agora, do jeito que eu tô com essa rino aqui (...) olha que mulher mal amada, cheia de ódio, você vê que a pessoa comentou com ódio, com raiva, falando de uma criança, um bebê, de um neném", enfatizou.