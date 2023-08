Reprodução/ Instagram Tatá Werneck atende fãs na porta dos Estúdio Globo

A atriz Tatá Werneck foi filmada na entrada dos Estúdios Globo (conhecidos popularmente como Projac), interagindo com os fãs. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais devido ao bom-humor da artista.



"Gente, vocês estão o dia inteiro aqui e estão com uma pele boa", brincou Tatá. Em seguida, o fã que gravava o víde disse que o marido amava a atriz e tinha medo de "perder" o cônjuge para ela. "Mas eu hoje em dia não tiro nem mais a roupa. Assim eu estou aqui, em casa eu durmo assim mesmo, e amanhã eu apenas mudo a calcinha e venho normal", brincou a artista.



As pessoas que estava na porta do Projac ainda elogiaram o físico da humorista após ela comentar que passou a manhã na academia "Tá com a barriga mais trincada, barriga de milhões, a nossa aumentando e a dela diminuindo", disseram ele. Logo depois, Tatá posou para o vídeo.



Internautas elogiaram Tatá nos comentário da publicação da página Choquei. "Humilde", disse um. "Ela é maravilhosa demais", escreveu outro. "Que leveza, essa mulher é diferenciada", afirmou mais um.