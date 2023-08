marina Grazi Massafera chama a atenção com fotos de lingerie transparente

Grazi Massafera surpreendeu ao dividir cliques ousados no perfil do Instagram nesta quinta-feira (24). A atriz exibiu imagens de um ensaio fotográfico e deu o que falar.

Deixando a camisa branca aberta, a artista exibiu um sutiã de renda transparente e impressionou ao mostrar os mamilos.





"Postando essas porque… Ah, precisa de razão? Porque sim, vai", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, admiradores e amigos foram só elogios. "Mas gente", disse Mariana Goldfarb com emojis de foguinho; "Mulher, o que faremos nós, meras mortais?", brincou uma seguidora; "A beleza dela é surreal", comentou outra.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !