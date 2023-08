Reprodução Instagram - 24.08.2023 Danielle Winits

Solteira, Danielle Winits, de 49 anos, surpreendeu os seguidores do Instagram ao postar os registros do treino que fez nesta quinta-feira (24). A publicação foi feita após ela anunciar o fim da união com o ator André Gonçalves , de 47 anos. O ex-casal ficou junto por 6 anos.



“De hoje e liberta de filtros, porque quero mesmo é chegar perto”, escreveu ela na legenda do álbum de fotos que postou hoje (24). Nos registros, Winits aparece com luvas de boxe, tênis e roupas de treino, como calça legging e top.



Contudo, em meio as fotografias da atividade física, uma publicação chamou a atenção dos fãs da atriz. A segunda foto do álbum - que, no total, conta com 6 registros - é uma frase que diz: “A mesma, no entanto, outra”. "Poesia pura", disse um seguidor. "Voa borboleta, sempre liberta", comentou outra fã.



Na última segunda-feira (21), Danielle anunciou o fim do relacionamento através de um comunicado publicado no Instagram. “Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos”, escreveu.



Confira o pronunciamento completo: