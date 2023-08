Reprodução/Instagram Pedro Bial faz dancinha com Virginia e Zé Felipe nos bastidores do programa

Nesta quarta-feira (23) Virginia Fonseca e Zé Felipe gravaram o programa 'Conversa com Bial e aproveitaram o momento para promover a nova música do cantor com Pedro Bial.

O casal colocou o apresentador para fazer a coreografia da música 'Marrento' e a cena viralizou nas redes sociais.





Mostrando o gingado, Bial acompanhou os passos ensinados pela influenciadora e impressionou a web. "Colocaram o Bial para dançar", brincou um; "Nunca imaginei que fosse ver o Bial fazendo dancinha", disse outro; "Que incrível", elogiou uma terceira.

Porém, o que realmente chamou a atenção foi o look escolhido pelo cantor. "Quem vestiu o Zé, deveria ser demitido", comentou uma internauta; "O Zé Felipe é um moço tão bonito, não sei porque usa essas roupas gigantescas", opinou outra; "Os looks do Zé não tem nada com nada", disse mais um.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !