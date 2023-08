Reprodução/Instagram Preta Gil recebe visita do filho no hospital

Preta Gil segue internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após passar por uma cirurgia de retirada do tumor. Nesta quarta-feira (23), a cantora recebeu a visitado do filho Francisco Gil.

Pelos Stories do Instagram, ela compartilhou uma selfie com o artista e se derreteu. "Meu bebê", escreveu ela na legenda.





O cantor, que faz parte da banda Os Gilsons, com o tio José Gil e o primo João Gil, dividiu com os seguidores que estava a caminho do hospital.

Na última terça-feira (22), Preta Gil apareceu pessoalmente nas redes sociais para anunciar que o corpo está livre de células cancerígenas..

Reprodução/Instagram Preta Gil e Francisco Gil