Reprodução Celso Russomanno se envolve em briga durante gravação; vídeo

O repórter Celso Russomanno se envolveu em uma confusão nesta terça-feira (22) durante a gravação de uma matéria para Record. Especializado em defesa do consumidor, o jornalista foi confrontado por um funcionário do estabelecimento em que fazia a cobertura. O vídeo da confusão viralizou nas redes sociais.

Conhecido por comandar o "Patrulha do Consumidor", Celso Russomanno foi barrado nesta terça. O vídeo que circula as redes sociais ilustra um homem indo na direção de Celso, chegando a ficar cara a cara. O rapaz grita e aparenta estar revoltado com a presença do repórter.

O caso teria acontecido em uma loja de aparelhos no bairro de Santa Ifigênia, em São Paulo. "Fica você na sua. Tá gritando comigo? Tá gritando? Grita de novo! Grita aí, grita aí", diz o rapaz desconhecido, sendo empurrado por Celso.

"Põe a mão em mim, malandro, põe! Seu pau no c# do c@ralho", continua, revoltado.

O entorno da briga é agitado e algumas testemunhas mostram apoio ao rapaz. "É isso aí, Negão!", gritaram.

Celso Russomanno se envolve em briga durante gravação em São Paulo pic.twitter.com/VCzKDs516b — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) August 22, 2023