Rihanna e A$AP Rocky não planejam ter mais filhosm segundo o site TMZ. A cantora acabde dar a luz a uma menina no dia 3 de agosto, irmã do pequeno RZA RZA Athelston.

O veículo afirma que apesar deles estarem felizes com a chegada da menina, a cantora e A$AP não têm planos para ter outros filhos. "Rihanna sente que sua família agora está completa. É algo que ela sempre quis".

RZA Athelston, filho mais velho do casal, nasceu em maio de 2022. Em fevereiro deste ano, ela anunciou que estava grávida do segundo filho durante o show do intervalo do Super Bowl LVII.

