Reprodução MC Marcinho

Mauro Garcia, irmão do MC Marcinho, desabafou no Instagram nesta terça-feira (22) ao revelar que o quadro clínico do irmão piorou. No texto publicado, ele lamenta e pede orações ao dizer que a situação está por um milagre de Deus. Portador de cardiopatia e doença renal crônica, o cantor está internado há quase dois meses no Rio de Janeiro.



"Amigos eu estou precisando muito da ajuda de vocês mais uma vez, a situação do meu irmão piorou e só um milagre de Deus pra que a gente não perca ele. Desde já obrigada por todas orações. Me ajudem, nosso Deus é o Deus do impossível", desabafou.



O cantor está internado no Hospital Copa D'Or, Zona Sul do Rio, há quase dois meses. Desde a internação, o artista está necessitando de cuidados intensivos e respira com auxílio de aparelhos.

Nos comentários, amigos entraram em corrente de oração pela melhora do MC. "Que a misericórdia de Deus esteja com nosso irmão", escreveu um. "Em oração e eu creio nesse milagre!!", comentou outro.