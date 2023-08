Reprodução Marília Gabriela responde Gianecchini: 'Ficou difícil por aqui também'

A apresentadora Marília Gabriela surpreendeu nesta terça-feira (22) ao responder a declaração do ex-marido, o ator Reynaldo Gianecchini. Recentemente, o artista afirmou ter tido dificuldades para se relacionar com outra pessoa após o fim do casamento com Marília.

Na última segunda-feira (21), Reynaldo foi convidado do podcast do ex-BBB Rodrigo Mussi. Ao falar do ex-relacionameto, o galã desabafou: "Sempre fui de me relacionar muito, mas depois da Marília foi difícil. Estou solteiro já um tempão. Tive só um relacionamento forte depois dela e não foi um casamento".

O comentário viralizou na internet e chegou na própria apresentadora, que respondeu carinhosamente: "Baixinho, Giane da minha vida, ficou difícil por aqui também".

Em seguida, Marília publicou uma reflexão do autor Johann Wolfgang Von Goethe. "Para ilustrar definitivamente o que ficou em mim de nossa relação, vou usar um pensamento alheio e sábio. O que passou, passou, mas o que passou luzindo, resplandecerá para sempre (Goethe). Só posso dizer Amém, Goethe".

Marília Gabriela e Reynaldo Gianecchini foram casados durante os anos de 1999 a 2006. Apesar do término, eles compartilham uma boa amizade. Em 2021, a apresentadora celebrou a data que comemora o Dia do Beijo com uma foto beijando o ator.