Reprodução Mãe de Larissa Manoela revela que noivo foi pivô da briga: 'Intuição'

A empresária Silvana Taques revelou os bastidores do rompimento com a filha Larissa Manoela. Em entrevista, ela apontou que não aceitou o noivado da filha com o ator André Luiz Frambach e justificou: "Intuição de mãe".

Em entrevista ao "Fofocalizando", do SBT, Silvana Taques deu a versão dela da briga com a filha. A matriarca teria ficado revoltada após Larissa Manoela escolher passar o natal com o noivo e a família dele ao invés de passar com os pais.

Durante a exibição do Fantástico do último domingo (20), o programa ilustra uma conversa onde Larissa Manoela manda uma mensagem de feliz natal para a mãe, que a responde com palavrão. "Vai à merd*, vai? Esqueça que eu sou sua mãe. Nem li sua mensagem e já apaguei. Você fez suas escolhas e eu também".

A escolha a qual Silvana Taques se refere é o noivado com o ator André Luiz Frambach. Ao programa do SBT, a matriarca revelou que se arrepende de como reagiu e admite que realmente não leu a mensagem. “Estava com raiva, agi por impulso e hoje me arrependo profundamente.”

Além disso, Silvana Taques também comentou o áudio em que grita com Larissa Manoela e fala que só teria o "título de mãe". Segundo a empresária, o contexto da conversa se refere ao momento que Larissa Manoela indica sua "escolha", continuar se relacionando com o ator André Luiz Frambach.

Silva Taques teria então ficado nervosa com a decisão e aponta que se sentiu invalidada, já que a filha não aceitou o palpite da mãe de que o relacionamento não prosperaria. "Intuição de mãe, só mãe sente...", apontou a empresária ao programa do SBT.