Reprodução/Instagram Em recuperação de cirurgia, Jade Picon se assusta ao quase bater o carro

Jade Picon tomou um susto nesta terça-feira (22) enquanto atualiza os seguidores sobre a rotina. A influenciadora falava nos Stories do Instagram, quando a amiga, Nina, quase causou um acidente de carro.

A atriz está em recuperação da cirurgia de silicone, realizada no dia 10 de agosto.





"Apareci, gente! Como vocês estão? Saudades de falar aqui. Olhem minha motorista por um bom tempinho. Estou por aqui, bem, voltando aos poucos. Estou bonita, hein. Estou indo agora para a reunião de um dos projetos", disse ela até ser interrompida pelo susto.

"Ai caraca, pelo amor de Deus. Você tem que ter noção que têm airbags dentro desse carro que precisam ser protegidos, cara. Fiquei nervosa", brincou ela ao falar das próteses.

Na sequência, Jade deu mais detalhes da rotina. "Vou ter esse compromisso aqui, várias reuniõezinhas. Hoje mais tarde eu vou ver mais peças pilotos da próxima coleção da minha marca. E gente, eu tenho cuidado muito da minha pele. Vou mostrar pra vocês, mas estou tirando esse tempo para não usar make e dar aquela zerada em tudo. Estou lendo, descansando. Fiquei viciada em MasterChef. Amo vocês", concluiu.

