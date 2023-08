Reprodução/Instagram Gisele Bündchen parabeniza o ex-enteado

Nesta terça-feira (22), Gisele Bündchen usou as redes sociais para celebrar o aniversário do ex-enteado, Jack. O menino é filho de Tom Brady com a atriz Bridget Moynahan.

A super modelo compartilhou registros desde a infância do aniversariante até adolescência, e também na companhia dos irmãos Vivian e Benjamin.





"Feliz aniversário, Jack! Não acredito que você está fazendo 16 anos! Lembro quando você era um bebezinho e agora já está maior do que eu", brincou ela.

Mesmo com o divórcio, a brasileira garantiu que sempre estará ao lado de Jack. "Tenho muita sorte por te ter na minha vida e sempre estarei aqui para você, não importa o que aconteça! Te amo muito!", completou.





O ex-marido de Gisele também apareceu nas redes sociais para parabenizar o filho. "16 anos de alegria com o (mais doce, mais gentil, mais amoroso etc etc) filho, irmão, amigo e companheiro de equipe que qualquer pai poderia esperar. Mudou as nossas vidas desde o dia em que nasceu e todos os dias desde então tem sido uma bênção para todos os que te conhecem e têm sorte de te ter na vida deles", escreveu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !