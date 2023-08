Reprodução/ Instagram Bruna Biancardi fala da Arábia Saudita

Nesta terça-feira (22), Bruna Biancardi comentou nos stories como está sendo a adaptação à vida em Riad, na Arábia Saudita. Ela se mudou para lá após o namorado Neymar Jr. ser transferido para o Al-Hilal.

Ela inicia falando que gostaria de compartilhar mais sobre o país, mas tem receio da distorção da mídia: "Quando eu falo alguma coisa, a mídia costuma dar uma distorcida. E aí fico meio com preguiça. Fui falar, por exemplo, que as roupas estavam difíceis para mim, porque estou grávida. Então, não é qualquer roupa que fica boa. Aí já apareceu: 'Aí, que estou com uma dificuldade. Que eu falei que está muito difícil a vida aqui...' Não foi nada disso. Às vezes quero compartilhar algo e fico com receio porque tudo acaba sendo distorcido".

Bruna, então, contou que tem gostado do país: "Mas eu tô amando esses dias aqui, a gente tá conhecendo aos pouquinhos".

Ela elogiou as pessoas: "As pessoas são muito queridas, receptivas, educadas e simpáticas. Em todos os lugares que a gente tem ido tem sido assim. Todo mundo dá presente, alguma lembrança do lugar e as mulheres costumam dar a roupa que elas usam. Muito incríveis".

E apontou que única crítica à região é o calor. "O calor, realmente, é de matar! Mas a gente não fica fora [ao ar livre]. A Bianca [amiga dela] fez um passeio externo, acabei não indo porque é muito quente mesmo, mas fora isso só elogios", disse.

A influencer voltou a explicar o que quis dizer ao falar das roupas: "Quando a gente tá grávida, não é tudo que fica bom. A gente as vezes coloca uma calça larga com uma blusa mais justa que aparece a barriga e aqui não dá. Então não dá pra usar às vezes conjuntinho de alfaitaria. Então é isso".