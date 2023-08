Reprodução Apresentadora da GloboNews passa mal ao vivo e deixa estúdio

A jornalista Leilane Neubarth chamou atenção dos telespectadores nesta terça-feira (22) após apresentar um comportamento incomum. A apresentadora do Conexão, da GloboNews, teria passado mal ao vivo. A situação ficou insustentável e ela se retirou do estúdio.

Leilane surpreendeu ao aparecer com um semblante sério durante o programa exibido pela manhã. A câmera capta um momento que ela conversa com alguém e depois ela sai do ar.

A ausência dela foi explicada pela colega Camila Bonfim. "Vocês devem estar sentindo falta da nossa Leilane Neubarth, né? Desse trio poderoso aqui do 'Conexão'. Então, pra tranquilizar todo mundo, a gente explica pra vocês: hoje mais cedo ela sentiu uma leve indisposição e precisou sair do estúdio, mas já está se sentindo melhor. Ela chegou em casa e tá tudo bem com a nossa amiga", informou.

A jornalista Daniela Lima, que divide a apresentação do programa, também comentou o caso. "A gente sabe que não consegue suprir a ausência daqueles belíssimos olhos azuis, né? Ela, generosa e incrível, segurou a onda pra tentar ficar aqui com vocês. Então a gente manda o nosso beijo aqui do estúdio. Amanhã ela vai estar aqui lindíssima como sempre", desejou.

Momento em que á apresentadora Leilane Neubarth passou mal ao vivo na GloboNews! pic.twitter.com/WIeTtqQN1A — Isllander  (@oisllander) August 22, 2023









Mais cedo, @LeilaneNeubarth teve uma leve indisposição e precisou deixar a apresentação do Conexão, mas já está melhor e em casa. Muito amor e boas energias! 🤍



➡ Assista ao #ConexãoGloboNews com @DanielaLima_ , @LeilaneNeubarth e @camilabomfim : https://t.co/bFwcwLqjJH … pic.twitter.com/DPylXndszO — GloboNews (@GloboNews) August 22, 2023