Reprodução/Instagram Sobrinha de Preta Gil se declara para a tia após cirurgia

Flor Gil usou as redes sociais para se declarar à tia, Preta Gil, após a cirurgia de retirada do tumor. O procedimento durou mais de 14 horas.

No perfil do Instagram, a filha de Bela Gil compartilhou uma foto de mãos dadas com a cantora, que segue no hospital se recuperando, e não escondeu a sua admiração por ela.





"Sua força me inspira e inspira tantos! Ver você passando por isso, dói demais. porém estamos na reta final e a felicidade que isso traz, é maior do que qualquer outra coisa. Um dia de cada vez com muito amor, carinho, rezas e fé de todos. Você é a mais poderosa!", começou ela.

A cantora também falou da recuperação da tia. "Foi emocionante te ver. Forte e aguentando tudo, só você! Que essa recuperação seja o mais leve possível com o trabalho impecável de todos os médicos, o cuidado e o amor da família, dos amigos e de seus milhares de fãs. Vai dar tudo certo, já está!".

Por fim, Flor se declarou a Preta. "Essa sua força é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Te amo loucamente, tia", concluiu.

Preta fez questão de comentar a publicação da mais nova. "Te amo além do infinito", disse.

