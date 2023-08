Reprodução/Instagram - 21.08.2023 Maisa curtiu viagem luxuosa no Ceará





Maisa compartilhou nesta segunda-feira (21) alguns dos registros da viagem de luxo que fez à Taiba, no Ceará. A atriz passou alguns dias em um resort à beira-mar e reuniu elogios ao publicar fotos curtindo a praia e outros espaços do local.

"Aproveitei cada segundo e agora vou dividir esses momentos com vocês", afirmou na legenda da publicação, feita no Instagram. Entre os looks escolhidos para curtir a praia está um biquíni "tomara que caia" preto, composto com uma saia decotada.





"Que mulher linda", elogiou uma pessoa nos comentários do post. "Uma mulher perfeita, no lugar perfeito", afirmou outra. "Diva lindíssima", exaltou mais uma.

Confira abaixo a postagem na íntegra:





