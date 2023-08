Reprodução SBT procurou mãe de Larissa Manoela após atriz fazer novas acusações

A briga de Larissa Manoela com a mãe Silvana Taques está influenciando a disputa das concorrentes Globo e SBT. Após a emissora de Silvio Santos divulgar entrevista com Silvana, que seria exibida nesta segunda-feira (21), o Fantástico decidiu trazer novas acusações no último domingo. A estratégia fez com que a concorrente precisasse atualizar a entrevista, para que Silvana se pronunciasse sobre as novas alegações.

No início desta tarde, a apresentadora Chris Flores admitiu que procurou Silvana Taques e os advogados para que eles comentassem a mais recente exposição transmitida pelo Fantástico.

"Também atualizamos questões que foram tratadas ontem no programa Fantástico. A Larissa trouxe novas acusações, nós já entramos em contato com advogado, com a Silvana para que a gente traga para você essas respostas, então pode ficar aqui que vocês vão assistir à entrevista, e aí vocês vão poder julgar por si", apontou.

Após divulgar trechos da entrevista, Chris Flores e o programa foram duramente criticados por adotar um 'tom passivo' com a acusada de abuso patrimonial, Silvana Taques.

"Independente do que achem, isso é fazer jornalismo. A gente tem que ouvir sempre os dois lados. A gente sempre se colocou à disposição da Larissa para que ela falasse. Ela escolheu falar com a Globo, a gente até entende porque ela era contratada da Globo e provavelmente vai fazer a próxima novela das 9 da Globo. Então ela vai falar com a casa que vai contratá-la novamente", admitiu.

"A Silvana por uma questão de respeito, de afeto com SBT, porque afinal de contas, Larissa passou aqui 10 anos da vida dela, decidiu falar com SBT, onde ela se sentiu mais segura", comparou.

Antes do pronunciamento ao vivo, internautas apontaram que Chris Flores apagou do próprio perfil a divulgação da entrevista com Silvana Taques.

Chris Flores falou sobre a entrevista com a mãe de Larissa Manoela. #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/YrsP4fQo0H — Brenno De Moura  (@mbrenno_) August 21, 2023