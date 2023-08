Reprodução/Instagram A mulher revelou detalhes dos problemas na relação entre Larissa e Silvana

O programa “Balanço Geral SP”, da Record TV, desta segunda-feira (21), trouxe mais acusações contra Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela. Uma ex-funcionária, que trabalhava na casa da família, contou ao progama que ela era agredida pela genitora.

“A ex-funcionária acusa a mãe da atriz de ser violenta e já ter até quebrado o dente da atriz em uma briga. Ela alega ainda que a mãe chegou a maltratar os bichos de Larissa, por saber do amor que ela tinha pelos animais. Além disso, a mãe teria se passado pela atriz para terminar namoros anteriores”, disse Gottino.

A entrevistada ainda conta que Silvana nunca escondeu os maus-tratos e que disse que "quebraria novamente" o dente da filha. A matéria completa, com mais detalhes da acusação, deve ser exibida no quadro da Fabíola Reipert, no “Hora da Venenosa”, nesta tarde.

No dia 13 de agosto, Larissa Manoela expôs, no "Fantástico", os detalhes sobre o rompimento que teve com os pais. A atriz contou que Silvana e Gilberto Elias controlavam todo o dinheiro dela e mentiam a respeito da porcentagem que Larissa ganhava, ficando com 98% do dinheiro da filha.

Os pais negaram a história, mas a edição do último domingo (20) do "Fantástico" mostrou mais provas da relação turbulenta que Larissa tinha com os pais.

