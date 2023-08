Reprodução/Instagram Claudia Raia curte viagem com os três filhos na Espanha

Claudia Raia dividiu com os seguidores as fotos da viagem de férias com os três filhos, Enzo Celulari, Sophia Raia e Luca.

A família escolheu a Espanha como destino da primeira viagem internacional do caçula. Nas imagens, eles aparecem curtindo as águas cristalinas de Mallorca.





"Primeira viagem internacional do Bililico com os irmãos, num guento", escreveu ela na legenda.

O marido da atriz, Jarbas Homem de Mello, fez questão de se declarar para o quarteto com uma foto no próprio perfil. "Quando a saudade aperta, eu me perco nesse sorriso e tudo fica bem!", disse.

Os admiradores rasgaram elogios para Claudia e os filhos: "Foto digna de porta retrato", declarou uma; "Lindos esses 3 passaram umas 10x na fila da beleza", comentou outra; "Ele é muito sorridente", disse mais uma.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !