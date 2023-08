Reprodução/Instagram Silvana Taques Santos passou mal ao dar entrevista no SBT

Envolvida em uma imensa polêmica envolvendo o gerenciamento da forturna da filha, Larissa Manoela, Silvana Taques Santos esteve no SBT para dar uma entrevista para Chris Flores. A mãe de Larissa, no entanto, passou mal, chorou e imploro para ter a filha de volta.

A gravação chegou a ser interrompida durante uma crise emocional de Silvana. "Eu só peço a Deus que nos dê forças para que juntos encontremos uma solução pra trazer ela de volta", disse ela. Ao SBT, Silvana, contou que ficou abalada com a entrevista da filha do Fantástico: "Foi muito chocante ouvir tudo o que eu ouvi". Ela negou todas as acusações e voltou a dizer que não quer a fortuna da herdeira. "A gente tá sem entender por que ela quer dar tudo. A gente não quer. Ela sabe que eu nunca quis ficar com o dinheiro dela."



Pela primeira vez na TV, Silvana Taques dará detalhes sobre a polêmica com a filha. A entrevista vai ao ar neste domingo (20), a partir das 11h, no DomingoLegal.