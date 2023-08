GUSTAVO LIMA MC Cabelinho deixa comentário polêmico em foto de Bella Campos

MC Cabelinho deixou um comentário que gerou polêmica nas redes sociais. Ao ver uma foto da namorada, Bella Campos, de biquíni, o cantor quis elogiá-la, porém, a frase pegou mal entre os internautas.

"Eu que como essa gostosa", escreveu ele, e logo teve o comentário apagado.





A situação gerou discussão entre os seguidores. "O tipo de intimidade que deveria ser entre os dois! Mas se ela aceita né", disse uma; "É sempre assim, o povo endeusa os casais pra depois começar a querer destruir", opinou outra; "Melhor comentar isso na foto da mulher dele, do que igual um monte aí que comenta na mulher dos outros", declarou mais uma.

Recentemente, Bella Campos deu o que falar ao fazer uma tatuagem em homenagem ao namorado. A atriz escreveu 'Victor Hugo', nome verdadeiro dele, no braço e foi alvo de críticas.

"Não tem coragem? Não faz. Eu vivo intensamente, sim, e é uma delícia. Next [próximo]", rebateu ela.

