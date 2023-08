Reprodução 'Os planos eram tão diferentes', diz amiga de Biancardi em despedida

A mudança de Bruna Biancardi e Neymar Jr. para a Arábia Saudita parece ter acorrido às pressas. Em despedida na última quinta-feira (17), Carol Cabrino, esposa do jogador Marquinhos, publicou um desabafo sobre a mudança repentina da amiga.

Nos Stories do Instagram, a empresária publicou um vídeo do momento em que Bruna Biancardi cai no choro ao se despedir.

"Sei nem o que falar... que semana louca essa hein? Os planos eram tão diferentes! Achei que ia acompanhar de perto todo o processo de vocês, da Mavie! Não tive nem tempo de te levar nas várias lojas de maternidade que eu gostaria.🤣🥺 Que loucura! Você foi um presentinho de Deus na nossa vida. Que essa nova fase de vocês seja incrível, junto com a Mavie, que vai esperar nossa visitinha 🫶🏼 já tô morrendo de saudades! Você é muuuuito especial, amiga. Pra mim e pra muita gente! Não esquece disso! Amo vocês", dedicou a influenciadora.

Bruna Biancardi e Neymar Jr. estão deixando Paris, onde o atleta atuava pelo Paris Saint-Germain, e estão de mudança para a Arábia Saudita. No novo país, o jogador brasileiro está com um contrato milionário com o clube local Al-Hilal.

A influenciadora está grávida pela primeira vez, fruto da relação com o craque. O casal está a espera de uma menina, que será batizada com o nome Mavie.