Reprodução/Instagram Pai de Larissa Manoela desabafa sobre 'piores dias' e 'crise mais difícil'

O pai de Larissa Manoela se pronunciou nas redes sociais em meio à crise familiar. Após a esposa, o empresário publicou uma mensagem no Instagram.

Ele comentou sobre o apoio de Deus nos momentos de crise. Agora, ele enfrenta a luta contra a própria vida financeira da filha.





"Guarde essa frase e leve ela para a sua vida: quebrado ou inteiro você continua na mão do Oleiro. Nos melhores e nos piores dias a mão Dele continua sobre tua vida. Nas crises mais difíceis que você já viveu, Ele continua com a mão estendida sobre você", diz a mensagem postada por Gilberto.

Na última quinta-feira (17), Silvana Taques quebrou o silêncio sobre as acusações da filha, Larissa Manoela, sobre o controle financeiro dos pais na carreira.

"O meu sentimento verdadeiro é de profunda tristeza e desolação, e de imensa preocupação com ela [...] Não tenho nem nunca tive intenção alguma de prejudicá-la", disse Taques à Mônica Bergamo.

