Reprodução/Instagram Caetano Veloso

A equipe do cantor Caetano Veloso anunciou na quinta-feira (17) a necessidade de adiar os shows do artista, que aconteceriam neste final de semana, 19 e 20, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O motivo apontado foi que o cantor contraiu uma gripe forte, apresentando febre alta.

O comunicado foi divulgado através do Instagram do artista, indicando aos fãs o processo para pedir reembolso.

"Os shows da turnê “Meu Coco”, marcados para os dias 19 e 20 de agosto no Auditório Araújo Vianna, precisaram ser adiados por orientações médicas. Caetano, que no momento está com uma gripe forte e febre alta, deverá permanecer em repouso até a sua plena recuperação. As novas datas serão anunciadas em breve e todas as entradas adquiridas anteriormente continuarão válidas, sem a necessidade de troca. Desde já, agradecemos a preocupação de todos e esperamos anunciar as novas datas o quanto antes", diz a nota.

No último sábado (13), Caetano Veloso chegou a se apresentar no Festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro, sob forte chuva e temporal.