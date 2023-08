Reprodução/Instagram Fã de Anitta se defende após acusação da cantora

O fã que foi acusado por Anitta de cobrar pessoas para tirar foto com ela resolveu usar as redes sociais para se defender.

Rafael Godoi fez um longo desabafo sobre os anos se dedicando a cantora e desmentindo a informação.





"Dediquei os últimos 10 anos da minha vida totalmente à Anitta. Durante todos esses anos aconteceram coisas incríveis e também coisas horríveis. Considero as acusações feitas sobre mim ultrajantes, porque conheço a minha verdade", iniciou.

Na sequência, ele contou que esperava mais vindo da artista. "Acho também que eu merecia o mínimo de respeito e consideração por esses anos de dedicação para ter pelo menos o benefício da dúvida, o que não aconteceu".

"Queria poder entender de onde vieram essas acusações, ver o que eu mesmo disse e o contexto do que eu disse. Porque ela mesma já teve várias coisas do que ela disse tiradas do contexto", seguiu.

Rafael explicou que a situação o fez refletir. "No mais, ficou pra mim o aprendizado de que nem todo o amor do mundo, e imenso, como eu sinto por ela, e quem me conhece sabe, justifica ser humilhado das formas que eu já me humilhei por reconhecimento, um reconhecimento que agora faz pouco sentido".

"Não sou perfeito, cometo erros sempre e sempre fui muito cobrado por todos os meus erros a vida toda, mas nunca recebi nenhum real para colocar ninguém no camarim dela, tendo em vista que eu sempre apareci aqui chorando por não ganhar quase nunca esse sorteio", concluiu ele.

