Reprodução/Instagram Eliezer e Viih Tube

O influenciador e ex-BBB Eliezer, de 33 anos, homenageou a esposa, Viih Tube , pelos 23 anos completados nesta sexta-feira (18). Por meio de uma publicação feita no Instagram, ele felicitou a parceira e relembrou como o primeiro encontro deles aconteceu.





“Minha mulher fez 2.3. Sandy e Júnior tem uma música que a letra é assim: ‘E todas as músicas de amor que eu já fiz, eu fiz para você’. Eu não sei fazer música, mas eu sempre vou fazer tudo que eu puder para te ver feliz. Obrigado por ser pra gente, pra nossa família, pra nossa filha, tudo isso e mais um pouco que você é”, iniciou ele.



O ex-BBB ainda relembrou a primeira vez que ele e Viih se encontraram. De acordo com Eli , o encontro foi no famoso restaurante “Paris 6”. “Para quem não sabe, ‘Paris 6’ foi onde tivemos o nosso primeiro encontro, é um lugar muito especial para gente”, admitiu.



Eliezer e Viih Tube se conheceram após a passagem de Eli no “Big Brother Brasil: 2022”, edição na qual o campeão foi o ator Arthur Aguiar. Viih também participou do reality, mas no ano anterior, em 2021, temporada na qual Juliette Freire foi coroada como vencedora. Hoje, Eli e Viih já são pais de Lua, que tem 4 meses de vida.



Confira a homenagem na íntegra: