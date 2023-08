Foto: Gabriela Schmidt - 18.08.2023 Anitta planeja novo álbum para 2024





Anitta adiantou a temática do próximo álbum da carreira com "Funk Generation: A Favela Love Story", projeto que traz "Funk Rave" e duas músicas inéditas, "Casi Casi" e "Used To Be". Com previsão de lançamento para 2024, o disco começou a ser criado enquanto a cantora enfrentava problemas de saúde no ano passado.

"Comecei a fazer esse projeto enquanto estava doente, porque estava achando tanto que eu ia morrer. Falei: ‘Não aceito morrer e não fazer o álbum dos meus sonhos’. Fui fazendo doente mesmo, o álbum. Mas cuidei de mim e consegui ficar bem", contou em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (18).







Em 2022, Anitta ficou internada para tentar descobrir as causas dos problemas de saúde. A artista realizou uma cirurgia para tratar a endometriose e tratou o vírus Epstein-barr, o que causava fortes dores no corpo. Ela ainda explicou que passou a enxergar a carreira de outra forma após o período conturbado.

"Estou aprendendo a trabalhar mais plena, com calma, tranquila. Antes eu ficava em uma agonia, tudo tinha que ser perfeito. E não muda nada isso. Agora pode sair um probleminha ali, outro acolá. Eles iam acontecer de qualquer maneira, a diferença é como que a gente leva. Hoje em dia estou bem mais leve, está tudo bem. Tudo acontece como é para acontecer, como é para ser. Está tudo certo", refletiu.

