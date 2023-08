Reprodução Andressa Urach é criticada após usar fantasia de freira: 'Desrespeito'

A influenciadora Andressa Urach recebeu diversas críticas nesta sexta-feira (18) após publicar um ensaio sensual vestida de freira e fazendo pose que imita reza. No Instagram, seguidores se revoltaram e apontaram "falta de respeito" da ex-peoa de "A Fazenda". Após repercussão negativa, ela apagou a postagem.

Na publicação, Andressa Urach aparece de lingerie trajando um véu semelhante ao de freiras. A influenciadora está ao lado de Sabrina Boing Boing e ambas fazem pose de reza.

"Vamos rezar juntos lá no [site adulto]", convocou a influenciadora.

Nos comentários, os seguidores não aprovaram o ensaio. "Adoro a Andressa mas aí ela já pegou pesado brincar com religião e uma grande falta de respeito aí já tá indo longe demais", apontou uma.

"Uma afronta a fé alheia, desnecessário...", criticou outra. "O hábito de uma irmã é tão sagrado para elas. Significa um casamento com Cristo. A que ponto uma pessoa chega por dinheiro. O desrespeito com a doutrina alheia me fez ver Andressa com outros olhos. Quando se desrespeita a crença de outra pessoa da pra ver que a pessoa não está bem", apontou uma terceira.